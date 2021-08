Se billedserie Borgmester Tomas Breddam glædede sig over det fine plejecenter, som er det første, hvor en del af pladserne er forbeholdt borgere med udviklingshæmning. Stående til højre i baggrunden ses sundheds- og omsorgsudvalgets formand, Morten Gjerskov, ved siden af centerleder Vinni Rasmussen. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Lækkert plejecenter overvandt benspænd Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Lækkert plejecenter overvandt benspænd

Roskilde - 20. august 2021 kl. 13:14 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Det er heldigvis de færreste byggerier, der får en så vanskelig fødsel, som tilfældet har været for Hyrdehøj Plejecenter.

Læs også: Fakta om det ny plejehjem

Hovedentreprenøren Anker Hansen & Co. A/S konkurs få uger før, og for at få byggeriet afsluttet, måtte kommunen splitte det resterende arbejde op i en halv snes mindre entreprise og finde firmaer, der ville påtage sig at bringe tingene over målstregen. Og oven i det hele kom så coronaen.

Alle de strabadser er nu overstået. De sidste dønninger efter dem kunne registreres torsdag - som den forsinkelse, indvielsen fandt sted med. I den ideelle verden ville snoren formentlig været blevet klippet for et års tid siden, men konkursen betød, at de første beboere først flyttede ind i midten af november, og siden har den alt for velkendte pandemi gjort det umuligt at samles for at indvi noget som helst. Men nu skete det endelig.

Det betød også, at det, der blev indviet, var et plejecenter, der allerede i et pænt stykke tid har kørt på fuld kraft og er ved at have fundet sig til rette i hverdagen i de nye rammer.

Ikke optimal blanding

Borgmester Tomas Breddam har ofte været forbi, både i byggeperioden og efter ibrugtagningen, men på grund af coronaen har han hver gang holdt sig på afstand og har nøjedes med at se byggeriet og de dejlige haver udefra - så for hans vedkommende var torsdag første gang, han så hele herligheden indefra, og han var meget tilfreds.

- Det hele ser ud til at fungere. Det virker, som om det hele er rigtigt, og jeg er kisteglad for at komme indenfor og se det her nye hjem, sagde han.

Som han selv bemærkede, har han »lidt erfaring med byggerier, der godt kan gå lidt skævt,« men hvor forsinkelsen på svømmehallen skulle måles i år, var det anderledes på Hyrdehøj.

- Selv om tingene blev svære, lykkedes det alligevel, trods corona, at blive færdige kun tre måneder senere, end vi havde regnet med. Jeg synes, det var helt utroligt! Ledere og medarbejdere har knoklet. I har været under et kæmpe pres, for det der med byggeri, indflytning, coronarestriktioner ikke er den mest optimale blanding for at få succes, men I er lykkedes med at skabe et hyggeligt og hjemligt sted. Godt gået! sagde Tomas Breddam og takkede også beboerne for deres tålmodighed.

Tak til rejsekammerater

Hyrdehøj Plejecenter er det første i kommunen, hvor der også er boliger til udviklingshæmmede. Det fremhævede formanden for sundheds- og omsorgsudvalget, Morten Gjerskov.

- Det var faktisk en vision, der kom fra byrådet, og jeg er glad for at se den indfriet her, for vi skal være en kommune, hvor der er plads til alle, sagde Morten Gjerskov, der takkede alle de »rejsekammerater«, der har bidraget til processen undervejs, ikke mindst de to seneste ældreråd, som har været dybt involveret fra start.

- Der har der været umådeligt mange mennesker inde over for at sikre, at der blev tænkt på så mange ting som muligt, og at vi fik så mange ønsker med ind for dem, der skal bruge det her sted. Det er alle rejsekammeraterne, der har budt ind, og uden dem havde Hyrdehøj Plejecenter ikke blevet så godt, som det er, sagde Morten Gjerskov.

At resultatet vitterlig er blevet særdeles godt, kan centerleder Vinni Lau Rasmussen bekræfte, og de små børnesygdomme, der altid er ved nybyggerier, er overstået.

Udpræget hjemligt

- I nybyggerier er der altid noget, der ikke fungerer, men ikke noget, der har gjort, at vi ikke kunne leve her. Jeg kan huske, de satte vinduer i med en forkert farve, og det kom de og skiftede - det har været nogle forventelige ting, og ikke noget, der har haft indvirkning på noget. Det har kun været småjusteringer, og der har ikke været noget, hvor vi har sagt: »Hold nu op! Det kan slet ikke gå, det her!« - men vi har også haft jahatten på. Det har hele tiden været vigtigt for os, at det her skulle være borgernes hjem, og at det skulle være så lidt institutionspræget som muligt, og jeg synes virkelig, man har været tro mod æstetikken og kvaliteten med det, der er lavet. Jeg synes, man skal lægge mærke til, at her fx ikke er de her grå linoleumsgulve og gipslofter. Det er nogle lækre materialer rundt omkring - røget egetræsparket, og det er ikke lange, hvide gange, men vi har prøvet at sætte farver ind, så det gerne skulle være udpræget hjemligt. Der er altid en balance, men den håber jeg, vi har ramt. Her er bare lækkert! siger Vinni Rasmussen.