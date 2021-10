Se billedserie Jonas Jensen bruger meget tid og energi på Sabrieen, hans Suzuki Swift som godt kan beskrives som et lækkert rullende diskotek. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Lækker lyd: Se billeder og hør lyden fra DM i bilstereo

Roskilde - 10. oktober 2021 kl. 07:40 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Jonas Jensen giver tomlen op til overdommer Steffen Schmidt, herefter vrænger han volumeknappen op på anlægget i den lille hvide Suzuki Swift Sport årgang 2012, som normalt gør Holbæk usikker.

Tilskuerne stirrer på skærmen, og efter 30 sekunder viser den gennemsnitlige lydmåling 124,9dB. Jonas nikker tilfreds da målingen er færdig.

-Jeg kan spille højere med mine egne sange, fordi de har mere bas, men jeg er tilfreds, siger han på p-pladsen i Gadstrup, hvor DM bliver holdt.

Er man overhovedet ikke inde i verdenen omkring lyd i biler, så forfalder man sikkert hurtigt til stereotyper omkring dem, der interesserer sig for det.

Men et kig rundt på pladsen afslører, at segmentet spænder bredt. Matts Hahne er kørt fra det sydlige Sverige for at få bedømt sin Peugeot 508SW, udefra ligner den en helt almindelig familiebil.

Og det er fordi, når der bliver talt om bilstereo, så er der flere kategorier.

-Vi har både en kategori for dem, som vil spille højt, men der er faktisk endnu flere, som gerne vil spille godt. Det handler om at få den absolut bedste lyd ud af bilerne, forklarer overdommer fra arrangøren EMMA, Steffen Schmidt.

-Lyder en kontrabas som en kontrabas, når du sidder i bilen, eller en saxofon som en sax. Vi spiller et helt fast sæt lydfiler i bilerne, så vi kan sikre, at de kan sammenlignes på tværs af hele Europa, ja faktisk er både Asien og Sydamerika også kommet med. De er vilde med god lyd i Asien, sydamerikanerne vil bare gerne spille højt, siger Steffen Schmidt.

DM bruges til at gøre danskere klar til EM til foråret. Det holdes i østrigske Salzburg.

-Vi skal ned og tæve nogle russere. Russerne er vildt gode inden for det her. De har alt for meget fritid og alt for mange penge. De har endda et landshold. De er dygtige.

Steffen Schmidt fortsætter med lydbedømmelsen af den svenske bil.

-Her lytter jeg efter, om jeg kan høre den runde trækrop fra den akustiske guitar. Den der rigtige lejrbållyd. Han pauser og lytter;

- Den er der ikke rigtig, så det får han lige lidt hak for, smiler han

Imens viser Jonas Jensen sin bil frem til alle dem, som har lyst til at se og lytte. Han har bygget meget selv, og er på den måde helt typisk for sporten, hvor otte ud af 10 bygger så meget de kan selv.

-Det er fedt at kunne. Jeg elsker Sabrieen. Ryger motoren en dag, så skifter jeg motoren. Bliver den en dag totalskadet, så river jeg hele lydanlægget ud og sætter over i en ny bil. Jeg har kammerater, som elsker hurtige biler. Jeg har siden, jeg fik den her for tre år siden tænkt, hvorfor ikke lave en almindelig bil på en fed måde. Jeg elsker da opmærksomheden ved at spille højt, men min glæde er faktisk større ved at høre på noget, som spiller godt, forklarer Jonas Jensen, som for nylig fik hele bilen lakeret om, for bilen også skal tage sig lækkert ud og siden sidste bedømmelse for tre uger siden har han installeret undervognsbelysning.

-Selvfølgelig handler meget om lyden i hende, men udseendet synes jeg også er vigtigt, slutter han.

Jonas Jensen endte med at blive placeret i hele fire kategorier. Han vandt i kategorien hvor lyd og bilstyling kombineres, i kategorien lydtryksmåling vandt han også, han blev toer i lydbedømmelse bag bilen og treer i kategorien lydkvalitet for begyndere.