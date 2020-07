En lægehelikopter var en tur i Svogerslev tirsdag formiddag, da en 43-årig mand klagede over tiltagende smerter. Han var dagen før faldet igennem en tagplade og faldet. Foto: Ringsted HEMS

Artiklen: Lægehelikopter tilkaldt et døgn efter uheld

Den 43-årige er ansat i et tømrerfirma, der arbejder på stedet, og hans smerter formodes at være udløst af, at han mandag trådte igennem en tagplade og var landet på en træplanke.