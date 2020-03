Læge vil sprede håb med coronasang

Peter Marckmann er til daglig læge på Sjællands Universitetshospital Roskilde, men sideløbende gør han sig også som sangskriver og musiker. Forleden dukkede der en ny melodi op i hans hoved, og da han samtidig havde tankerne fyldt af corona-nyheder og arbejdet med corona-patienter, foreslog hans kone, Jane Marckmann, at sangen skulle handle om corona-krisen.

Ægteparret fra Veddelev har efterfølgende lagt en video ud på Facebook, hvor de begge fremfører sangen »Ingen havde set det«, og deres håb er, at den kan være med til at sprede lidt håb i en ellers svær tid.

- Jeg har prøvet at skrive teksten på en måde, så den mere generelt beskriver, hvad der sker, når der er usikkerhed og fare på færde. Og som også sætter fokus på den glæde, som venter os på den anden side af krisen, siger Peter Marckmann.

Han har med vilje forsøgt at undgå at blive alt for konkret i teksten, så ordet »corona« nævnes på intet tidspunkt. Til gengæld synges der »Hvem ku' vide« i omkvædet, hvilket lyder som »covid«. Det ordspil var dog utilsigtet.