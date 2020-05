Roskilde Kommune vil søge om at låne 50 millioner kroner fra den pulje, som regeringen har afsat til kommuner med lav likviditet. Foto: Lars Kimer

Send til din ven. X Artiklen: Lånte penge er allerede brugt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lånte penge er allerede brugt

Roskilde - 02. maj 2020 kl. 09:29 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For fem uger siden afsatte regeringen en pulje en halv milliard kroner, som kommuner med lav likviditet kan søge for at styrke likviditeten, så de har råd til erhvervsfremmende tiltag i aktuelle krise. Sådan en kommune er Roskilde, hvor byrådet på sit seneste møde besluttede at søge om at låne 50 millioner kroner fra puljen.

Læs også: Nødhjælp til virksomheder kommer ikke af sig selv

En god idé, syntes langt de fleste byrødder, men ikke Lars-Christian Brask (LA).

- Vi er grundlæggende imod, at vi gældsætter os for at finansiere drift, sagde Lars-Christian Brask.

De andre partier var mere positivt indstillede, omend flere bemærkede, at det var meget optimistisk at tro, at Roskilde kommer til at nyde godt af så stor en del af den samlede pulje.

- Nu må vi se, hvad vi får, men det vil styrke vores likviditet på kort sigt og give os tid til at lave en handleplan, sagde Jens Børsting (S).

Både Konservative og Venstre havde foretrukket, at kommunen havde haft økonomi til at klare ærterne uden at skulle låne, og de to partier var også enige om, at pengene burde øremærkes, så de kom erhvervslivet til gode. Enhedslisten mente, at pengene skulle gavne mere bredt og også komme fx foreningerne til gode.

- Det giver os en robusthed, så vi med sindsro kan være large og give pengene videre, sagde Henrik Stougaard (EL).

Men borgmester Tomas Breddam (S) skyndte sig at stoppe drømmerierne om, hvad alle de rare, lånte penge - hvor mange der end bliver tale om - skal bruges til.

- De penge, vi kan få ud af det her, har vi mere eller mindre brugt allerede med alle de fremrykninger af anlægsprojekter, som vi har foretaget. Der er ingen brug for, at I bliver kreative, for alene fremrykningerne koster mere, end vi sandsynligvis kan låne, sagde Tomas Breddam, som gjorde det klart, at de penge, kommunen får lov at låne, skal lægges i kassen til styrkelse af likviditeten.

- Der er ikke noget at øremærke, sagde Tomas Breddam.

Den præmis var Lars Lindskov ikke enig i, og så endte Det Konservative Folkeparti med at tilslutte sig Liberal Alliance, så ansøgningen om lån kun fik opbakning af 27 af byrådets 31 mandater.

relaterede artikler

Nye tal på erhvervslivets tab: 45 procent har tabt mere end halvdelen af omsætningen 07. april 2020 kl. 11:19