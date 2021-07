Nationalpark Skjoldungernes Land og Outdoor Adventures er gået sammen om to kajakker, der er udstyret med en affaldsspand, så man kan samle affald, der ligger i vandoverfladen, mens man er ude på Roskilde Fjord. Foto: Lars Brøchner Møller

Send til din ven. X Artiklen: Lån en kajak og hold fjorden fri for affald Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lån en kajak og hold fjorden fri for affald

Roskilde - 08. juli 2021 kl. 11:07 Kontakt redaktionen

Hvis man gerne vil kombinere sin naturoplevelse med lidt oprydning, så er der nu mulighed for det takket være Nationalpark Skjoldungernes Land og Outdoor Adventures.

Læs også: Minister og præsident med til affaldsdag

Som et led i arbejdet med at holde Roskilde Fjord fri for skrald har Nationalpark Skjoldungernes Land lanceret to kajakker, hvor der i midten af hver kajak er placeret en affaldsspand.

Kajakkerne har plads til to personer og ligger hos Outdoor Adventures ved Vigen Strandpark. Alle kan låne dem gratis frem til den 30. september.

Skal inspirere Det ny initiativ er en del af projektet Affaldsfri Fjord, der er et samarbejde mellem Roskilde Kommune, Lejre Kommune, Roskilde Oplevelseshavn og Nationalpark Skjoldungernes Land.

- Vi håber, at kajakkerne vil bidrage til, at en masse mennesker får en masse gode oplevelser ude på fjorden her henover sommeren, og at vi samtidig får samlet ispapir, plastik og andet affald, der forvilder sig ud på vandet og rundt langs kysterne. Samtidig håber vi, at kajakkerne vil skabe en øget bevidsthed omkring affald i naturen og dermed inspirere flere mennesker til at samle lidt affald og tage det med til nærmeste skraldespand, når man alligevel er derude, siger naturvejleder og projektleder, Sofie Clauson-Kaas fra Nationalpark Skjoldungernes Land.

Affaldsfri Fjord-kajakkerne skal bookes på forhånd, og det sker hos Outdoor Adventure på hjemmesiden outdooradventures.dk/affaldsfri-fjord-kajak/. Outdoor Adventures står for udlån og sørger for sikkerhedsinstruks og tilbyder samtidig flere andre oplevelser på Roskilde Fjord, fx kajak- og SUP-ture.

Affaldsindsamlinger I projektet Affaldsfri Fjord arrangeres også to årlige affaldsindsamlinger. Til arrangementerne kan man tilmelde sig en strækning langs fjorden og på den måde deltage i et stort fællesskab, som sammen støvsuger hele kysten for skrald.

Næste affaldsindsamling er lørdag den 18. september. Ruter og tilmeldinger kommer på den anden side af sommerferien. Indtil da kan der findes mere information om projektet og affaldsindsamlingerne på Affaldsfrifjord.dk

relaterede artikler

300 kilo affald indsamlet langs fjorden 03. juli 2020 kl. 12:43

Nu skal der indsamles endnu mere affald ved Roskilde Fjord 18. december 2019 kl. 17:53