LOL: Roskilde eSport er klar til DM-finale

Finalepladsen blev sikret, da Roskilde eSport LOL Black blev nummer to i spillet »League of Legends«, da der i weekenden for første gang blev holdt DGI-landsmesterskaber i eSport, hvor de to bedste hold kvalificerede sig til DM.

I DGI-finalen i Esbjerg Musikhus var Roskilde oppe imod Aab »De sorte får« Elite, og her stod det hurtigt klart, at nordjyderne var bedst.

- Vi tog til Esbjerg uden de store forhåbninger, så bare det at være i finalen og have kvalificeret sig til DM var en sejr for os. Vi har nogle virkelig talentfulde spillere, men man kunne godt mærke, at Aabs spillere var ældre og mere erfarne. Vores træner sagde til spillerne, at de bare skulle levere nogle underholdende spil, og det gjorde de, siger Roskilde eSports formand Jens Christian Ringdal.