Se billedserie Gennem næsten halvanden times koncert på Gimle stod L.O.C. iført sin store frakke og holdt intensiteten oppe med en perlerække af gamle hits garneret med et par mere eftertænksomme nye sange. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: L.O.C. på Gimle: Den halvgamle kan endnu Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

L.O.C. på Gimle: Den halvgamle kan endnu

Roskilde - 28. februar 2020 kl. 15:05 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredag spiller L.O.C. på et helt udsolgt Gimle. Et navn af hans kaliber kunne godt stå i en af kongrescenterets haller, men rapperen fra Aarhus V stiller op i de mere intime rammer i Gimles runde tank, hvad der sikkert glæder de godt 550 billetindeløsere.

Men da koncerten så let blev udsolgt, troppede L.O.C. også op torsdag aften, hvor Tanken også var i hvert fald noget nær udsolgt.

Fra det øjeblik, L.O.C. trådte ind på scenen iført korte læderhandsker, stor frakke og skovmandsskjorte, var han på og i øjenkontakt med sit publikum.

De talte lige dele unge, dansende kvinder og nikkende mænd på hans egen alder, og de var alle med den 40-årige rapper, der hele tiden balancerede mellem at vise sine alderstegn og sin sårbarhed, samtidig med at den ufortyndede, skævt grinende, sjofle drengerøv viste sit ansigt.

- Hvis I gider at synge omkvædet på denne her, skal jeg nok lade som om, jeg gider synge den en gang til, sagde L.O.C. inden »Momentet«, hvorefter publikum skrålede med på linjen »vi skal ikke hjem i nat«.

Ligesom Helmig De gamle druk- og sexhymner har stadig bred appel og brænder igennem live, og selvom bagmanden er blevet gråskægget, brænder der stadig en ild i de små blå øjne og den karakteristisk gøende vokal.

Han sang også nogle af sine nye numre fra albummet »Ekkokammer«, der netop bære mere præg af sang og et mere dunkelt tekstunivers.

Dem tog publikum også imod, men der er ingen tvivl om, at det er perlerækken af hits fra nullerne, der får taget til at lette sig.

Unge kvinder (og mænd) sang og dansede med, da L.O.C. fyrede op under Gimle, men også deres forældres generation var godt repræsenteret - og de kunne også teksterne. Foto: Kenn Thomsen



Det ved L.O.C. selvfølgelig også, selvom han underspillede det, da han med et drilsk smil på læben beklagede sig over ikke have en »Det er mig der står herude og banker« ligesom Helmig - der guddødemig skal spille på Orange Scene i år.

Han havde dog en forhåbning om, at publikum ville synge med, da han stillede sig frem på scenekanten flankeret af Daniel Davidsen på akustisk guitar.

Og da hans kontroversielle kendingsmelodi »Undskyld, So« ramte publikum, tog de fuldstændig over og gjaldede omkvædet, så låget var ved at gå af Tanken, og det smørrede grin bredte sig på Liam O'Connor gråskæggede ansigt.

Efter endnu en eftertænksom nyere sang, som L.O.C. lettere distancerende selv kaldte »poesi«, gik han endnu dybere i skatkisten for at traktere sit publikum.

- Jeg kan godt se på nogle af jer, at I tænker »jeg er kommet for at høre noget rap og ik' det der pis«. De næste 10 minutter er til jer, sagde han og hev sin gamle Aarhus V-kumpan Marwan ind på scenen til »Århus V Veteran« (det var med Å dengang). Det fulgte han op med »Ik' nogen diskussion«, som oprindeligt var begået sammen med Johnson og U$O i gruppen B.A.N.G.E.R.S., og festtrilogien sluttede med drukhymnen »Få din flask' på«.

Selvhad og fællessang L.O.C. havde en del backingvokaler med på bånd, men var ikke ene om at fylde scenen og give koncerten nerve. Foruden føromtalte Daniel Iversen på guitar sørgede trommeslager Michael Svane for masser af svedig punch til at bakke rapperen op.

Det er ikke sådan at forstå, at L.O.C. har brug for støttepædagog for at holde den gående på scenen. Selvom hans udtryk er blevet mere patineret med årene, kan han stadig snerre sine eder, så de kan mærkes langt ud over scenekanten.

Vreden har altid fyldt meget i L.O.C.'s univers, men da han mod slutningen nåede til »99/19« fra det seneste album, følte han sig kaldet til at forklare de hårde ord i sangen, der er skrevet fra hans eget perspektiv i som en vred 20-årig 1999 og igen 20 år senere.

- Jeg er ikke sur på nogen. Det er kun mig selv, jeg hader, sagde L.O.C., der dog fik publikums kærlighed at føle til nihilistiske hits som »Frk. Escobar« og »Drik din hjerne ud« og endda lignede en glad mand under »Du gør mig hel«.