LIGE NU: Stor eftersøgning i gang efter fund af cykel på isen, dykkere i vandet

Her er en voksencykel fundet efterladt ca. 200 meter ude på fjorden og fodspor videre derfra mod en våge i isen. Helikopter fra Forsvarets redningstjeneste i Roskilde Lufthavn assisterer brandvæsen og politiet, erfarer Sjællandske Medier. Redningsindsatsen foregår fra den lille strand lige til højre for Vikingeskibshallen.

Meldingen til alarmcentralen kom klokken 7.30

Til sn.dk oplyser kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi, Martin Bjerregaard, at det var en borger, der slog alarm efter at have set noget på isen.

- Redningsmandskab fra brandvæsnet iført overlevelsesdragt har været ude på isen, hvor de har fundet en efterladt cykel, men ingen personer. Helikopteren i luften kan dog se, at der er fodspor væk fra cyklen og længer ud på isen, hvor der kommer vand, siger Martin Bjerregaard til sn.dk.

Han oplyser, at politiet endnu ikke er bekendt med, at nogen skulle være meldt savnet.

sn.dk har talt med indsatslederen fra Roskilde Brandvæsen, Lasse Hjort.

- Vi har to dykkerhold herned og lige nu (cirka klokken 9.15) er vi i gang med at søge under isen i et område, hvor der er omkring en meter vand, siger Lasse Hjort.

Fordi der skal søges under is har indsatslederen måtte hente dykkere ind både fra Lellinge og Frederikssund.

Derudover deltager seks mand fra Roskilde Brandvæsen i undersøgelserne på stedet.