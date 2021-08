LA ude af budgetforhandlinger

- Vi trækker os som det første parti, fordi det for os er helt fundamentalt at finde 25 millioner kroner i produktivitetsforbedringer og effektiviseringer, men det er der ikke stemning for, og så er der ingen grund til, at vi sidder med i lange budgetforhandlinger, siger Lars-Christian Brask (LA).

- Jeg mener, at det er helt forsvarligt at finde 25 millioner på et budget, der samlet set er på cirka syv milliarder kroner. Det er helt essentielt for os. Samtidig har det god signalværdi. Vi vil have økonomisk ansvarlighed, og den forandring, vi gerne vil have, kan vi lige så godt starte med det samme, siger Lars-Christian Brask.