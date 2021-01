Christian Skov Arendorf (tv.) og hans makkere opgiver nu at stille med et nyt parti og kommer med på listen hos Lars-Chr. Brask og Liberal Alliance i Roskilde.

LA styrker sin kandidatliste

De kommer alle fra gruppen Danmarks Vision, der blev oprettet af Arendorf efter sidste kommunevalg, hvor han var blevet suppleant for Venstre. De to øvrige har også en fortid hos V.

De tre nye kandidater har erkendt, at det er meget svært at starte et nyt parti. Samtidig fremhæver de byrådsmedlem Lars-Chr. Brask som 'den stærkeste borgerlige og liberale stemme i Roskilde' for tiden. De tre er imponeret over den indflydelse, som han har opnået efter at være gået fra Venstre til Liberal Alliance i byrådet.