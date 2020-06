LA gjorde det, ingen andre turde

Det blev velbesøgt med over 150 deltagere, som ikke mindst var mødt op for at høre partileder Alex Vanopslagh, som i sin tale også kom ind på paradokserne i de retningslinjer, der stadig gælder samfundet.

- Politisk har vi brug for at komme tilbage til en normal hverdag. Det er på sin vis tragisk, at mens vi alle holder skåltaler om demokrati og frihedsrettigheder, så har frihedsrettighederne aldrig været så indskænket som de er i dag, og beføjelserne til regeringen har ikke være så vidtgående siden provisorietiden. Folkestyret i Danmark har på mange punkter reelt set været sat ud af kraft de seneste måneder. Landet har været regeret ved dekreter, og uden den demokratiske samtale hersker der en mangel på logik. Det ser vi, når regeringen ved dekret bestemmer, at det er tilladt for turister at overnatte seks nætter i Odense, men det er forbudt at overnatte én nat i København. Man må gerne tage til København, men som en anden Askepot skal man være ude af byen inden midnat. Og der er forbud mod forsamlinger på mere end 10 personer, men på restauranter kan man godt være 30 samlet, bare man ikke kender hinanden! sagde Alex Vanopslagh, der på vegne af politikerne på Christiansborg undskyldte, at de ikke havde været i stand til at gøre det bedre.