LA: Ingen rock n' roll i byrådet

Det var en mærkelig lussing valgresultatet tildelte Liberal Alliance ved gårsdagens valg. Partiet fik 2,9 procent af stemmerne, 0,3 procent flere end ved sidste valg, altså en fin fremgang. De 1223 stemmer var bare heller ikke nok til at få et mandat i byrådet i denne omgang.

Skulle LA have fundet et mandat, så skulle de have været over 1529 stemmer. Så havde partiet trukket et mandat ud fra S.