88 af Folketingets medlemmer stemte for den ny kystsikringslov. Kun Nye Borgerlige stemte imod, og Enhedslisten stemte blankt. Foto: Folketingets hjemmeside

Kystsikringslov vedtaget af stort flertal i Folketinget

Roskilde - 14. maj 2020 kl. 11:05 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den ny kystsikringslov blev torsdag formiddag endelig vedtaget i Folketinget. Loven åbner blandt andet for, at kystsikringsprojektet i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg, som skal sikre cirka 500 husstande, kan komme i gang igen.

Loven har været diskuteret, fordi modstanderne mener, at den vil forringe borgernes retssikkerhed. Alligevel var der et stort flertal for at vedtage loven. 88 af Folketingets medlemmer stemte for loven, kun Nye Borgerlige stemte imod, mens Enhedslisten stemte blankt.

- Det er en glæde og en lettelse. Jeg håber virkelig, at det her var den sidste lovgivningsmæssige sten, der blev fjernet, og at de kritiske dele af diget kan stå klar til den kommende stormflodssæson og resten inden nytår, siger Mette Gjerskov, miljøordfører for Socialdemokratiet.

Hun kalder kystsikringen i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg en prøveklud.

- Det har taget cirka seks et halvt år at nå hertil. Det er alt, alt for længe. Jyllinge Nordmark og Tangbjerg har været en prøveklud. Vi har i Danmark ikke lovgivningsmæssigt været parat til at træffe beslutninger om kystsikring. Det er vi forhåbentlig nu, og jeg er sikker på, at andre steder i landet får glæde af den kamp, der er kæmpet for at komme igennem med kystsikringen i Jyllinge Nordmark, siger hun.

Kystsikringsprojektet har ligget stille siden 11. marts 2019, hvor Miljø- og Fødevareklagenævnet besluttede, at klager over projektets VVM-afgørelse fik opsættende virkning.