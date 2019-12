Der var særlig ros fra Mogens Hallager til Mette Gjerskov efter det politiske gennembrud, der sikrer fremdrift i kystsikringen af Jyllinge Nordmark. Foto: Ulrik Hasemann

Kystsikring: Tak til Mette og alle os

Roskilde - 19. december 2019 kl. 05:13 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter at have stået helt i stampe lader der pludselig til at være kommet en ketchupeffekt med fremskridt for kystsikringsprojektet i Jyllinge Nordmark.

30 timer efter at der var indgået en bred politisk aftale på Christiansborg, der forhindrer, at en klagesag kan trække projektet i langdrag, ekspederede byrådet to afgørende sager i selvsamme sagskompleks. Den ene var om erhvervelse af arealer til diget, som teknisk sker ved ekspropriation, den anden var vvm-redegørelsen, der blev annulleret af Miljø- og Fødevareklagenævnet, som nu sendes i høring på ny med henblik på endelig vedtagelse i foråret.

Begge dele blev håndteret i fuldstændig enighed og i en stemning af oversvømmende glæde.

- Beboerne i Jyllinge Nordmark har været meget tålmodige, men nu kan vi endelig komme videre, sagde borgmester Tomas Breddam.

Stor tak til Mette Gjerskov Mogens Hallager (K) benyttede lejligheden til at takke en masse mennesker i byrådssalen, men nævnte kun den socialdemokratiske miljøordfører Mette Gjerskov ved navn.

- Jeg talte med hende i går aftes, og hun siger, vi har haft en vældig positiv insisterende måde at skubbe på det her, så tak til alle jer, der har taget fat i jeres miljøordførere. Jeg har selv kæmpet med vores, og jeg er glad for, at vi er så bredt ude. Stor tak til Mette Gjerskov og til mange politikere, og til en nuværende og en tidligere borgmester, der også har kæmpet. Så kan det ikke blive meget bedre, sagde Mogens Hallager.

Derefter faldt Enhedslisten og Venstre og Socialdemokraterne nærmest over hinanden for at rose hver deres våbenfører på Christiansborg. Det blev for meget for Merete Dea Larsen og Jeppe Trolle, som ikke fandt behov for at fremhæve nogen frem for andre.

- Nu må I sgu stoppe! »Tak til vores tidligere miljøordfører, Pia Adelsteen, hun gar gjort det fantastisk!« Stop nu! opfordrede Merete Dea Larsen. (DF)

Og Jeppe Trolle (R) fulgte op:

- Jeg er selvfølgelig sikker på, at det er Zenia Stampe, der har gjort udslaget! Altså, come on! Men okay. Jeg plejer ikke at rose Folketinget, men tak for det denne her gang, sagde Jeppe Trolle.

Bobler på borgmesterkontoret Tomas Breddam betonede, at der har er blevet lavet et kæmpe arbejde fra rigtig mange sider for at få det her til at lykkes.

Det har været tydeligt, når man har været tættere nede i forløbet, og dem, der har knoklet med det her i døgndrift på rådhuset, havde jeg lige oppe på kontoret i dag og sige, at vi har nået en fantastisk milepæl. Arbejdet er ikke slut, men selv om vi ikke er i mål endnu, tog vi os den frihed lige at skåle i et glas bobler og rose hinanden i forhold til det forløb, der har været, for der er rigtig mange embedsfolk, der har arbejdet hårdt for at nå dertil, hvor vi er i dag. Men rigtig glade bliver vi først den dag, at diget står færdig i Jyllinge Nordmark, sagde han.

