Det koster 53.000 kroner om ugen at kystsikringsprojektet står stille. P.t. står den regning til at skulle deles mellem grundejerne og kommunen med 50 procent til hver. Foto: Lars Kimer

Send til din ven. X Artiklen: Kystsikring: Standsning koster 53.000 kroner om ugen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kystsikring: Standsning koster 53.000 kroner om ugen

Roskilde - 11. april 2019 kl. 14:07 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En nedlukket byggeplads er en dyr fornøjelse, og i Jyllinge Nordmark interesserer de 500 grundejer, som skal være med til at betale for kystsikring, sig særligt for hvad en nedlukning koster. De går nu på fjerde uge og ser på et kystsikringsprojekt, som ligger helt stille efter at en klage fra en lille gruppe borgere har fået opsættende virkning.

Her er borgerne jo pt. lovet, at Roskilde Kommune vil betale halvdelen af prisen på kystsikringen. Men hvad med prisen for at holde pladsen lukket, hvem betaler den? Det spørgsmål er der mange, som ønsker et klart svar på.

Men for at tage det første først: Det koster næsten 53.000 kroner om ugen at byggepladsen ligger stille.

- Aarsleff har to funktionærer gående på pladsen igennem hele forløbet. De forbereder ting til at projektet kan komme videre i det øjeblik vi har et positivt svar. Det koster også at holde byggepladsen i drift og det koster også at sikre den, fortæller Ivan Hyllested, vej- og parkchef i Roskilde Kommune.

- Den samlede pris på lukningen afhænger jo af, hvor længe det hele står stille. Vi har hørt lidt om, at vi kan være heldige, at få et svar fra klagenævnet i løbet af maj måned, siger Ivan Hyllested.

Oven i de 53.000 om ugen kommer prisen for at lukke pladsen ned og åbne den igen.

- Det kostede 170.000 kroner at lukke byggepladsen ned og få flyttet maskinerne til andre opgaver. Det vil koste et tilsvarende beløb at åbne, så rundt regnet vil en lukning på 10 uger stå i rundt regnet 770.000 kroner.

Byggepladsen blev lukket mandag den 11. marts, for lidt over fire uger siden.

Artiklen er en forkortet version af en artikel bragt i DAGBLADET Roskilde. Du kan støtte god lokaljournalistik ved at købe adgang til hele artiklen og hele DAGBLADET Roskilde: Det kan du gøre her: http://sn.dk/modules/sn/flow_page_buy