Foto: Lars Kimer

Send til din ven. X Artiklen: Kystsikring: Hvad nu? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kystsikring: Hvad nu?

Roskilde - 16. april 2019 kl. 07:23 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med fredagens afgørelse om at ophæve kommunens tilladelse til at etablere kystsikring i Jyllinge Nordmark arbejdes der på højtryk for at finde en farbar vej frem for projektet. Direktør i Roskilde Kommunes tekniske forvaltning, Martin Holgaard, prøver her at skitsere, hvad der kan komme til at ske.

- Vi kan anlægge sag mod klagenævnet. En sådan sag skal helt til Højesteret, og det vil tage år. Udfaldet er ikke til at spå om, og det lader til ikke at være vejen at gå. Så kan vi fysisk ændre på projektet og få det lagt uden for Natura2000-området. Men det vil kræve et smalt dige, formentlig med spuns klemt ind på private grunde. Den type projekt afviste både Kystdirektoratet og Naturstyrelsen og anbefalede os at lave det projekt, vi nu har lavet. Det har klagenævnet så afvist. Endelig kan vi arbejde med at få en juridisk lovliggørelse. Der er to veje i det. Vi valgte efter råd fra Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen den ene. Det var den, hvor vi argumenterede for, at vi ikke gjorde væsentlig skade på Natura2000-området, fordi det vi bruger af Natura2000-området kun er 0,7 hektar. Det har klagenævnet nu underkendt. Klagenævnet hæfter sig ved, at der i november 2018 er kommet en ny vejledning fra EU til sager som denne. November 18 var efter, vi havde sat vores projekt i gang. Så står vi tilbage med den anden mulighed. Den er, at vi med Miljøstyrelsen som partner går til EU og argumenterer for, at de naturmæssige skader er minimale, og de opvejes af de samfundsmæssige skader, beboerne har lidt. Det var ikke den, vi blev anbefalet, men det er den, der virker mest sandsynlig lige nu. Problemet ved den løsning er, at den godt kan tage to-tre år, måske kortere, hvis der politisk arbejdes med sagen, siger Martin Holgaard.

Blandt de mere praktisk gøremål, der trænger sig på, er der møde med entreprenøren tirsdag efter påske.

- Vi skal have talt om et fuldt stop af byggepladsen, så omkostningerne holdes på et minimum, siger Martin Holgaard, som samtidig oplyser, at beredskabstraceet ikke er omfattet af afgørelsen, og at der ikke kommer til at ske ændringer med det.

- Det samme gælder i vores forståelse også det lille hul, der er ved Fasanvænget. Det regner vi med, at vi kan lave. Værre er det med slusen. Vi ville gerne have lagt slusen længere tilbage i åen for at komme ud af Natura2000-området. Men det anbefalede kystdirektoratet og Naturstyrelsen os ikke, og med den »rådgivning« lagde vi slusen helt ud, så den nu ligger i Natura2000-området. Endelig skal beredskabet i gang med at lave en ny plan for hele området, siger Holgaard.