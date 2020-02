Sikringen består af en betonmur, hvor der til daglig er åbninger i. De åbninger skal beboerne selv være klar til at lukke i tilfældet at der varsles høj vandstand. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Kystsikring: - Gør dog noget ved sagsbehandlingstiden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kystsikring: - Gør dog noget ved sagsbehandlingstiden

Roskilde - 09. februar 2020 kl. 06:39 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sagsbehandlingstider som strækker sig over halve og hele år på klager, som har opsættende virkning, er noget af den værste gift for et kystsikringsprojekt, lyder det fra to medlemmer af bestyrelsen i digelaget for Strandgade i Roskilde, formand Flemming Østergaard og bestyrelsesmedlem Hans-Henrik Madsen da Sjællandske Medier spørger til, hvad de gerne så ændret for at det kunne gå nemmer at få kystsikringssagerne i mål.

- Jeg forstår simpelthen ikke, at politikerne på Christiansborg hopper og springer for at lave om på love, regler og paragraffer. Det er min klare opfattelse efter at være blevet lokal ekspert på emnet siden 2013, at det folk frygter næsten lige så meget som vandet, er en klagesag. Den frygter de, fordi det tager alt, alt for lang tid for systemet at behandle klagerne, siger Flemming Østergaard.

- Der er jo ingen, som går psykisk ned, hvis der bliver klaget og man ved, at klagen er behandlet i løbet af en måned eller to. Men vi har set sager, hvor klagen bare er blevet lagt i en bunke, fordi der ikke var hænder nok til at tage sig af sagen. Og selv om der er blevet lovet en sagsbehandlingstid på maksimalt et halv eller et helt år, så tæller det ur åbenbart først fra det øjeblik, at klagenævnet tager fat på klagen. Ligger den seks måneder i en bunke uden at blive rørt, så tæller det ikke. Det er det virkelig problem i kystsikringen, siger Flemming Østergaard.

Hans-Henrik Madsen er helt enig.

- Det må da være muligt i et land som vores at finde nogle ansvarlige mennesker, som kan se, at det er skrub forkert, og at der skal ske noget for at nedbringe sagsbehandlingstiden. Der er jo ingen, som ønsker at et kystsikringsprojekt bliver et man stopper papir ind i, og så kommer de aldrig ud i form af en fysisk sikring, siger han.

Og når vi er ved statens engagement så har Flemming Østergaard mere hovedrysten klar.

- Hvor er en ansvarsfuld stat i hele kystsikringen. Vi bliver nødt til at få Folketinget til at forstå, at de har et økonomisk ansvar. Vi bliver som samfund nødt til at have en debat om hvad der skal sikret. Det er en diskussion som kun kan foregå på nationalt plan, siger Østergaard.

DAGBLADET har forsøgt at få en kommentar fra erhvervsminister Simon Kollerup (S) som står med ansvaret for Nævnenes Hus og dermed de lange sagsbehandlingstider. Det er ikke lykkedes.