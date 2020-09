Formanden for kystsikringsprojeket i Jyllinge Nordmark, Philip Lange Møller, stopper. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Kystsikring: Formand begræder formandsafgang

Roskilde - 11. september 2020 kl. 13:46 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Formand for Roskilde Kommunes klima- og miljøudvalg, Karim Arfaoui (S), beklager dybt, at Philip Lange Møller vælger at stoppe i utide som formand for digelaget for Jyllinge Nordmark og Tangbjerg, før projektet er i mål.

- Det er jeg virkelig ked af at høre. Philip har været et kæmpe aktiv i processen. Han har været skarp til at præsentere projektet over for ministre og folketingspolitikere, og han har en stor indsigt i og andel i projektets udformning. Det bliver vi nødt til at anerkende, også når kystsikringen en dag står færdig. Jeg håber, vi kan have Philip med på sidelinjen og fortsat trække på hans store viden i processen fremadrettet, siger Karim Arfaoui.

Forståelse for Aarsleff

Til de kritikpunkter, som Philip Lange Møller fremsætter som grund til sit stop, siger udvalgsformanden.

- I forhold til VVM-redegørelsens kvalitet, så har vi jo haft konsulenter, eksperter på opgaven, og det jeg har set giver mig ikke grund til at tro, at VVM'en ikke skulle have den kvalitet, den skal.

I forhold til at entreprenøren Aarsleff først er kommet i gang med det fysiske arbejde i mandags, den 7. september, siger Karim Arfaoui:

- Jeg har ikke set kontrakten. Det arbejde er foregået i vores forvaltning. Men vi står jo med en anlægssektor, som bare blæser derudaf, og dermed står en entreprenør i øjeblikket altid i en god forhandlingsposition. Og entreprenøren ved jo også godt, at en kontrakt indeholder en mulighed for dagbøder, hvis ikke tidsfristerne overholdes. Derfor kan jeg godt forstå, at en entreprenør gerne vil være meget sikker på at have fået samlet både materiel og mandskab til en opgave, inden de går i gang. Aarsleff har haft disponeret deres mandskab til andre projekter, som de sikkert skulle have afsluttet inden.

Med hensyn til at kystsikringsprojektet nu ikke bliver færdig på denne side af stormflodssæsonen, siger Karim Arfaoui.

- Det lyder ikke usandsynligt, at vi også skal hjælpe hinanden igennem denne vinter, inden kystsikringen står færdig. Det er en risiko, vi har vidst eksisterede, da projektet blev standset, men jeg er stadig af den opfattelse, at både ministre, folketinget og byrådet har arbejdet så hurtigt som muligt med projektet.

