I løbet af en uge er anlægsarbejdet med kystsikringen i Jyllinge Nordmark helt færdig. Foto: Thomas Olsen

Kystsikring: Farvel til entreprenøren, nu bliver det spændende hvad det koster

Roskilde - 24. september 2021 kl. 06:07 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Senest fredag den 1. oktober triller entreprenøren Aarsleff ud fra byggepladsen ved kystsikring i Jyllinge Nordmark for sidste gang.

Dermed runder kystsikringen endnu en milepæl.

- Så er det kun meget få og små ting, som eventuelt mangler, så kan vi sige, at anlægsfasen er slut, lyder det fra Jeremy Dennis fra Roskilde Kommune.

Adgang til pladsen, men..

Det betyder samtidig, at der bliver adgang til den tidligere byggeplads for gående og cyklister.

- Det er grundejerforeningens, og de skal jo kunne komme frem og tilbage fra det slæbested, som er etableret på stedet, så det kan alle andre også, fx digelaget. Man må dog ikke færdes på diget, og på selve slusen har vi også skiltet med adgang forbudt, siger Jeremy Dennis.

Dermed bliver slusen ikke en vandrevej for naturinteresserede, som vil til og fra Frederikssund Kommune.

Vi må lukke ved 1,0

Kommunen mangler nu at lave myndigheds-afrapportering, så projektet overdrages til digelaget, som sidste lørdag havde deres første træningsdag af medlemmer, der skal være med i de treholdsskift af tre personer, som skal holde sig klar til at lukke for slusen, hvis vandstanden varsles til over en meter.

- Vi har retten til at lukke, hvis vandstanden varsles til at være over en meter. Det er vigtigt, at vandstanden ved slusen ikke overstiger en meter, for vi ved, at åen står 20-30 centimeter højere længere inde, siger formand for digelaget, Erik Reker.

Bliver på sofaen

Diget langs med åen er bygget til kote 1,5, mens diget ud mod fjorden er bygget til at klare en forhøjet vandstand på 2,4 meter.

Selv om diget ikke formelt er overdraget til digelaget, så er digelagets folk klar til at gå i aktion, hvis der skulle komme en situation med høj vandstand. Selv om DMI har varslet årets første storm, så er det ikke noget, som får digelaget til at trække i gummistøvlerne. Varslet lyder på, at vandstanden fredag middag vil være på cirka 75 centimeter.

- Som det ser ud lige nu, så kommer vi slet ikke til at reagere på den smule vand. Vi er klar, men vi forventer at blive hjemme på sofaen, siger Erik Reker.

Det koster at lukke

Det bliver ikke gratis at lukke slusen.

- Det koster os nogle penge hver gang. Hvor meget det bliver, vil jeg ikke kaste mig ud i, for vi har ikke prøvet det endnu, siger Erik Reker.

Han fortæller, at den vel nok væsentligste udgift ud over strøm og lidt betaling til digelagets beredskab er transport og montering af en nødgenerator.

- Vi har naturligvis en generator stående ved slusen, men vi skal altid have to, hvis den faste generator svigter. Vores nødgenerator står hos en virksomhed i Roskilde og skal fragtes og monteres hver gang, vi beslutter at lukke slusen, så det bliver ikke gratis, siger Erik Reker.

I alt 15 personer er nu uddannet til at være en del af digeberedskabet, og yderligere fem vil formentlig også blive uddannet.

Fasanvænget lukket

Hidtil har diget langs åen haft et hul ud for Fasanvænget 44, hvor den tidligere ejer ikke ønskede at have dige mellem sit hus og åen.

Men huset er blevet solgt, og den nye ejers første gerning var at gå til kommunen for at få etableret dige foran deres hus.

- Det er nu lavet. Der mangler lidt muld, græsfrø og hækplanter. Det betyder, at hele diget langs med åen nu er sammenhængende. Ingen skal ud og lukke et hul, når varslet kommer. Det giver øget tryghed, siger Jeremy Dennis.