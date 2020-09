Danmark er blevet indklaget for EU-Kommissionen i forbindelse med kystbeskyttelsessagen i Jyllinge Nordmark. Foto: Lars Kimer

Artiklen: Kystsikring: Danmark indklaget for EU-Kommissionen

Den danske stat er blevet indklaget for EU-Kommissionen i forbindelse med etablering af kystsikringen i Jyllinge Nordmark.

Klagen kommer fra en af beboerne i området, som mener at Danmark overtræder EU's regler for miljøbeskyttelse ved at gennemfører projektet i dets nuværende form.