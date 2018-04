Se billedserie Karin Zoè Neldeberg (tv) har fået Lilian Madsen med til at hjælpe hende og Søs Milton Eggers med at arrangere Ladies? Midnight Walk, som snart skifter navn til Charity Walk. Foto: Lars Ahn Pedersen

Send til din ven. X Artiklen: Kvindevandring bliver nu også for herrerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kvindevandring bliver nu også for herrerne

Roskilde - 23. april 2018 kl. 09:25 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu må herrerne også deltage i Ladies' Midnight Walk i Roskilde. Det har de, trods navnet, hele tiden måttet, og der har da også været mænd med de tidligere år, hvor der er blevet gået til fordel for Hospice Sjælland i Trekroner. Men for at gøre det officielt vil Ladies' Midnight Walk snart skifte navn til Charity Walk.

- Vi gør det, fordi der stadig er nogle mænd, som ikke har lyst til at gå med, når det hedder Ladies' Midnight Walk. Vi besluttede det allerede sidste år, men har brugt et år på at finde på et passende navn, siger Karin Zoè Neldeberg, som tog initiativ til arrangementet sammen med Søs Milton Eggers i 2012.

Siden er der hvert år blevet gået en tur på små fem kilometer i Roskilde i foråret, og antallet af deltagere er bare steget og steget. Første gang dukkede der 50 op, i 2016 rundede man 200 deltagere, og sidste år kom der 322. I år er der allerede over 340 tilmeldte.

Arrangementet har nået en størrelse, hvor det er blevet svært for Karin Zoè Neldeberg og Søs Milton Eggers at stå for det hele selv, fordi der følger flere og flere opgaver med. Blandt andet skal der søges om tilladelser hos diverse myndigheder, når flere hundrede mennesker skal gå rundt i byen. Derfor har de nu fået hjælp fra Lilian Madsen, og der er også blevet stiftet en forening for at skabe nogle mere faste rammer.

Ladies' Midnight Walk har typisk været holdt den sidste fredag i april, men da det i år er store bededag, holdes gåturen i stedet fredag den 4. maj klokken 20.

relaterede artikler

Kvindevandring er blevet så stor at politiet skal spørges om lov 14. april 2017 kl. 11:35