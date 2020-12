Kvinder trodser coronaen med levende toner: Morgenfruernes sang

Hver morgen siden marts i år har en flok kvinder fra hele kvarteret fundet sammen i Skovbogade for at synge sammen.

- Vi synger både fra Højskolesangbogen og fra mobilen. Det er et meget bredt repertoire, og vi tager den bare fra hoften, når vi mødes, fortæller én af de fremmødte kvinder, mens de venter på at blive fuldtallige.

Efterhånden har ti overvejende modne kvinder og et enkelt barn samlet sig i Skovbogade, og de beslutter at lægge ud med Nina Frederiksens 'Ode til mit mundbind', som er én ud af 11 frie fortolkninger, hun har begået over den danske sangskat - i dette tilfælde 'Der sad to katte på et bord'.'Corona er en listig fyr! Spritte-vitte-vit bom bom! Den sprang på mennesker fra dyr! Spritte-vitte-vit bom bom!' synger de forsamlede, inden de fortsætter med den velkendte 'Sneflokke kommer vrimlende'.