I omegnen af 1500 tasker havde Zonta i weekenden til salg i Roskildehallerne. Overskuddet fra bugt-taske-markedet går til at støtte FN's arbejde mod børneægteskaber i Niger i Afrika.

Kvinder om at blive gift: Så gamle skal man være

1500 brugte tasker og et hav af kvinder holdt i weekenden stævnemøde i Roskildehallerne. Det var den lokale afdeling af Zonta, som havde ageret matchmaker i en event, hvor overskuddet går til det arbejde som FN's Befolkningsfond gør i Niger for at bekæmpe børneægteskaber. Det skriver DAGBLADET Roskilde/sn.dk

Og lade det være sagt med det samme, der var mange der fandt sig et match. Men begivenheden var også en mulighed for at få talt om netop børn, kvinder og ægteskab.

Dagbladet tog på tur ind i kvinde-land for at finde ud af hvor gammel man skal være i dagens Danmark for at blive gift - og hvor gamle kvinderne selv var da de blev gift.

Rikke Houmann fra Jyllinge havde taget sin datter Emilie på 15 år med på taske-køb.

- Jeg var selv 26 år da jeg blev gift. Det er en fin alder for man er voksen og selvstændig og i stand til at gøre et aktivt valg selv. Der er der jo ingen af de unge piger der er eller gør, siger hun.

Datter Emilie Houmann på 15 gør sig selv nogle tanker om hvornår det er fornuftigt at blive gift.

- Man skal jo som minimum være 18 år. Men jeg tænker at 25 år er fint. Jeg vil da gerne føle mig voksen, selvstændig og klar først. De unge piger får jo ikke en chance med deres liv. Det er altså ikke sundt, siger hun.

Dorrit Jensen havde taget turen fra Vipperød. Hun var selv 22 år da hun blev gift.

- Det var fint for mig. Jeg vil sige at man skal giftes i 20'erne. Man skal ikke vente til man er 35-40 år. At man nogen steder bliver giftet væk som 12-årige er jo helt forfærdeligt. Det giver ikke mening, siger hun.

Pernille Fenger, chef for FN's befolkningsfond i Norden var inviteret til at tale om netop børneægteskaber.

- Jeg blev gift som 30-årig. Jeg mener kvinder skal kunne klare sig selv, og så skal kvinderne have oplevelser og livserfaring med ind i et ægteskab, men først og fremmest skal de sørge for, at have en uddannelse, så de kan få arbejde og forsørge sig selv, så de ikke er afhængige af deres mænd, siger hun.