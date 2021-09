Antallet af deltagere til Smuk Kvindeløb har været faldende over de seneste år, og det er ikke sikkert, at arrangementet løber af stablen igen næste år.

Kvindeløbets fremtid overvejes af arrangør

Alligevel er den generelt dalende tilslutning et faktum, og hvor der tidligere har været kvindeløb i en lille håndfuld danske byer, er det i dag kun i Roskilde og Hillerød, at motionsløbet fortsat arrangeres.

- Det er måske fadet lidt ud. Jeg tror, at aldersklassen er fulgt med op, og på 15 år er der nogle, der falder fra, mens de unge måske ikke lige er til det her, siger Ane Veierskov, der også påpeger, at motionsløb af denne type har udviklet sig over årene.

Planerne for fremtiden vil arrangørerne nu sætte sig og kigge på oven på årets arrangement. Men det er ikke en selvfølge, at kvindeløbet vender tilbage i 2022.

- Nu må vi se. Der bliver lavet et stort arbejde af medlemmerne fra orienteringsklubben for at afvikle det her, og det kommer jo af et pænt overskud, som også bruges til vores ungdomsafdeling og til at promovere orienteringsløb. Så det må vi finde ud af, siger Ane Veierskov.