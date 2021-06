Kvindelig kusk døde i hestevognsulykke: Derfor skete det

Politiet har nu på baggrund af flere vidneforklaringer fået fastlagt hændelsesforløbet, der ledte til den tragiske ulykke.

Det oplyser Camilla Schouw Broholm fra Midt- og Vestsjællands Politis presseafdeling til sn.dk.

Ulykken skete i forbindelse med at fire kuske i deres maratonvognene løb på linje.

- På et tidspunkt kommer de til et sted, hvor vejen bliver for smal, hvorefter de forsøger at vende, og det er her, at det går galt, siger Camilla Schouw Broholm til sn.dk.

For ifølge vidnerne vælter vognen i det øjeblik, at den kvindelige kusk forsøger at vende, hvorefter hun ryger ud og ind under vognen. Samtidig går hesten i panik og løber afsted.

- Da hesten løber løbsk, rammer den en anden af vognene, hvori der befinder sig to personer. Det medfører at deres vogn vælter og også deres hest løber løbsk, siger Camilla Schouw Broholm.

De to personer kom også til skade som følge af ulykken, men de kunne dog behandles i de ambulancer, som var kaldt til stedet.

Den 63-årige kvinde blev med lægehelikopter indbragt til Rigshospitalet i livsfare, men hendes liv stod altså ikke til at redde.

Midt og Vestsjællands Politi afventer fortsat rapporten fra bilinspektøren, men på baggrund af vidneforklaringerne forventer man ikke, at rapporten skulle give anledning til en anden konklusion.