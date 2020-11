Kvinde truet med kniv i eget hjem

Roskilde: En 31-årig mand er nu varetægtsfængslet efter et besøg hos en 31-årig kvinde fra det sydlige Roskilde.

Manden er nu sigtet for at have slået kvinden i ansigtet, taget kvælertag på hende og truet hende med en kniv.

Det lykkedes kvinden at flygte ud på badeværelset, hvorfra hun ringede 112.

Søndag morgen klokken tyve minutter over otte blev manden anholdt og forhørt.

På mistanke om grov vold er han varetægtsfængslet frem til den 17. december 2020.