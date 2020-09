Kvinde stukket med kniv

En 61-årig mand er sigtet for grov vold efter at have stukket en 49-årig kvinde med en kniv.

Overfaldet fandt sted i kvindens lejlighed i Ringparken natten til søndag. Her havde kvinden og manden drukket sammen og var begge blevet berusede. I den tilstand havnede de i et skænderi, der kulminerede ved ettiden, da manden jog en kniv i torsoen på kvinden.

- Stikket var ikke livstruende, men kvinden blev kørt til skadestuen, hvor hun blev tilset ud udskrevet. Manden, der mistænkes for at have stukket, er sigtet for grov vold, siger Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi.