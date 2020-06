Artiklen: Kvinde stadig indlagt på Rigshospitalet: Spritpromille ender nok over 2,0

Holbækvej var spærret i omkring 40 minutter, da en kvinde mandag middag blev kørt ned. Det skete i fodgænger feltet lige vest for indkørslen til Rønnebærparken mellem Møllehusvej og Fælledvej.

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser, at kvinden var vågen og kontaktpar da hun blev fløjet til Rigshospitalet til undersøgelser.

Politiet bad bilisten tage en alkometertest og der er ingen tvivl om, at bilisten var påvirket af alkohol. Alkometertesteren passerede 1,5 og politiet forventer at en blodprøve til sende promillen op på over 2,0, så han måtte afgive en blodprøve.