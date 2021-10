Zonta Roskilde vil give et legat på 10.000 kroner til en kvinde, som har valgt en håndværksuddannelse for at opmuntre flere kvinder til at søge disse fag. Billedet her er fra Skills Stafet, der er erhvervsskolernes forsøg på at lokke 8. klasser til at vælge dem.

Kvinde-netværk uddeler håndværkerlegat

For at få legatet på 10.000 kroner er det en betingelse, at modtageren enten studerer eller bor i Roskilde, og at vedkommende studerer et af de håndværksfag, der er nævnt i ansøgningsskemaet. Historisk set har denne type uddannelser et lavt optag af kvinder, og Zonta ønsker derfor at give disse kvinder anerkendelse og være med til at inspirere flere kvinder til at søge ind på disse uddannelser.