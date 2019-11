Kvinde kunne ikke få ferie: Bildte arbejdsgiver ind hun skulle opereres

Hun bildte arbejdsgiveren ind, at hun skulle indlægges for at blive opereret, og bagefter ville være sygemeldt i en uge. Dermed sikrede hun sig frihed til at tage på den uges ferie i udlandet, som hun havde planlagt. Efter hjemkomsten blev løgnen opdaget, og hun blev sigtet for både dokumentfalsk og bedrageri, og i Retten i Roskilde, hvor sagen nu er afgjort, erkendte hun begge dele og sagde, at hun følte sig mere forpligtet over for sin familie end over for arbejdsgiveren.