En kvinde blev onsdag morgen kørt ned af en lastbil i Jernbanegade.

Send til din ven. X Artiklen: Kvinde kørt ned af lastbil i Jernbanegade Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kvinde kørt ned af lastbil i Jernbanegade

Roskilde - 26. februar 2020 kl. 13:41 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 56-årig kvinde blev her til formiddag brag til sygehuset i Køge til tjek for brud på overkroppen, efter at hun ved 8-tiden blev kørt ned af en lastbil, en sættevogn, i Jernbanegade.

Kvinden var formentlig kommet cyklende ad stien mellem politigården og den gamle arrestbygning. I mellemtiden var lastbilen kørt op ad Jernbanegade fra Ringstedvej. Den skulle ifølge politiet svinge ind ad porten til byggepladsen på den gamle Slagteriskolegrund, en port som ikke giver alt for gode muligheder for at komme ind eller ud ad med en lastbil med sættevogn.

- Chaufføren måtte bakke frem og tilbage en del gange, og trafikken i Jernbanegade stoppede helt op. Meget tyder på, at kvinden har observeret dette og på et tidspunkt set sit snit til at komme forbi foran lastbilen. Det skete desværre samtidig med, at lastbilchaufføren igen kørte frem, og der ramte han kvinden, forklarer Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsællands Politi.

- Kvinden er formentlig ikke blevet kørt over, men »bare« ramt, hvilket jo kan være slemt nok, siger Bjerregaard.

Uheldet blev ringet ind til 112 klokken 8.01 og chaufføren er en 60-årig mand fra Nykøbing Sjælland.