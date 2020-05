Artiklen: Kvinde fængslet for at stå bag brand i sin egen lejlighed

En 58-årig kvinde fra Roskilde er blevet varetægtsfængslet i surrogat i fire uger for at have startet en brand i sin egen lejlighed. Branden opstod lørdag aften ved 20-tiden, hvor den 58-årige havde besøg af en mandlig bekendt, der dog var faldet i søvn. Han vågnede ved varme og røg fra en brand i en sofa, men fik den slukket ved brug af en skumslukker.

Ingen kom til skade ved branden, som blev efterforsket nærmere. Den 58-årige kunne ud fra politiets undersøgelse og forskellige vidneudsagn mistænkes for selv at have startet branden, hvorfor hun blev anholdt og sigtet for brandstiftelse.