Kvinde dømt for medvirken til hvidvask

En 27-årig kvinde fra Roskilde har fået fire måneders betinget fængsel for hæleri. Hun stillede sin bankkonto til rådighed for bagmænd, der ville hvidvaske penge, som stammede fra bedrageri foretaget i New Zealand. Pengene - 320.000 kroner - blev sat ind på kvindens konto i Danske Bank, hvorfra de blev sendt videre til tre forskellige konti i Sverige, lige med undtagelse af 20.000 kroner, som kvinden fik lov at holde som betaling for sin ulejlighed.

Kvinden var anklaget for selv at have overført pengene, men sådan forholdt det sig ikke, forklarede hun i retten. Hun rystede ganske enkelt så meget på hænderne, at hun måtte have en anden involveret til at gennemføre transaktionerne. I første omgang var hun gået med til, at der kunne ske overførsel via hendes konto, men da det gik op for hende, hvor mange penge det handlede om, blev hun klar over, at noget var galt. Ifølge hendes egen forklaring følte hun sig dog presset til at gøre, »som bagmændene sagde.«