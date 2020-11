En 40-årig kvinde fra Roskilde har fået en dom for at optage lån hos Basisbank, selv om hun ikke var i stand til at betale lånene tilbage. Foto: Lars Kimer

Kvinde dømt for at optage lån uden at kunne betale tilbage

Roskilde - 20. november 2020 kl. 19:24 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

Fem gange i løbet af en uge optog en nu 40-årig kvinde fra Roskilde lån hos Basisbank, selv om hun godt vidste, at hun ikke ville være i stand til at betale lånene tilbage. Det har kostet hende en dom på fire måneders betinget fængsel i Retten i Roskilde.

Det var i april 2017, at kvinden faldt for fristelsen til at optage lånene, og i alle fem tilfælde oplyste hun, at hun havde en årsindkomst på 432.000 kroner, selv om hendes reelle indtægt var langt lavere.

To af lånene blev optaget på samme dag og lød på 1840 kroner og 35.867 kroner. De andre lån var på 2038, 22.052 og 24.547 kroner. Kvinden nægtede sig skyldig, men retten fandt, at hun havde begået bedrageri.