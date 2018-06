En 19-årig kvinde fra Roskilde blev for anden gang befølt af en knallertkører. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Kvinde befølt af knallertkører for anden gang

Roskilde - 07. juni 2018 kl. 10:29 Af Katrine H. Kristensen

Onsdag eftermiddag kl. 16.24 anmeldte en 19-årig kvinde fra Roskilde, at hun nu for anden gang inden for kort var blevet befølt på brystet af den samme knallertkører.

Den mandlige knallertkører standsede kl. ca. 15.55 ud for kvinden, der gik i Hersegade mod stationen, hvorefter han sagde »Undskyld!« og straks derefter befølte hende på brystet. Han spurgte samtidig om vej til et supermarked, men kørte videre, inden den 19-årige nåede at svare. Hun var overbevist om, at det var samme mand ved begge hændelser.

Første gang havde knallertføreren også befølt kvindens bryst, men der troede hun, at der var tale om et uheld, og kvinden valgte derfor ikke at anmelde det til politiet.

Knallertkøreren blev beskrevet som en mand af asiatisk af udseende, 20-30 år, spinkel kropsbygning, sort hårfarve og kort hårlængde. Han bar muligvis briller med tynd stel og talte dansk med accent. Politiet fandt ikke knallertkøreren, der kørte på en lysegrøn scooter i retning mod stationen.