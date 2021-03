Kviktestcenter åbner i Jyllinge

Borgerne i den nordlige del af Roskilde Kommune får kortere afstand til en hurtigtest for Covid-19. I dag, tirsdag den 2. marts, åbner et kviktestcenter i Jyllingehallerne, der også vil have åbent torsdag den 4. marts, begge dage klokken 8.30-15.