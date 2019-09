Borgmester Tomas Breddam (S) må argumentere sin sag i byrådet for at få en stribe hastebesparelser på årets budget igennem. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Kvik-besparelser kom ikke gennem økonomiudvalget Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kvik-besparelser kom ikke gennem økonomiudvalget

Roskilde - 04. september 2019 kl. 15:09 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det lykkedes ikke for borgmester Tomas Breddam (S) at få økonomiudvalget til at nikke ja til en stak hurtige besparelser på 38 millioner kroner allerede i år.

Udvalget fik præsenteret konkrete sparepunkter på selve mødet onsdag morgen med en indstilling til at sige god for, at forvaltningen fører dem ud i livet for at indhente en forudset budgetoverskridelse på 57 millioner kroner.

Forud for mødet har der været kritik af, at især budgetforligspartierne ikke måtte få sparetiltagene at se på forhånd, men det blev Enhedslisten, der begærede sagen i byrådet om en uge.

Henrik Stougaard (EL) peger på, at der gennem mange år har været tegn på budgetoverskridelser i samme størrelsesorden på det her tidspunkt af året. Hvert eneste år har det vist sig, at der alligevel har været solide driftsoverskud, når året er omme.

- Det er en overreaktion, som kan være, fordi man har en ny og meget forsigtig borgmester. Hvis man tiltænker dem (Socialdemokratiet, red) mere gedulgte bagtanker, er det, fordi man vil spare maksimalt for at være julemænd i den sidste del af valgperioden og igen sige, at nu har vi reddet Roskilde Kommunes økonomi for al fremtid. Det er en uhensigtsmæssig yoyo-effekt, at økonomien hakker op og ned på den måde, og det slider meget på vores ansatte, siger han.

Jette Tjørnelund, gruppeformand for Venstre, mener, at der er sparetiltag, som klokkeklart bryder med budgetforliget, som Venstre er en del af. Desuden blev det bekræftet, at der vil blive serviceforringelser af besparelserne for 38 millioner kroner, og hun opfordrer derfor borgmesteren til at diskutere sagen med forligsgruppen.

- Man læner sig op ad et forligsbrud fra Socialdemokratiets side, for de skal tage forligsparterne med på råd i sådan nogle sager, siger hun.