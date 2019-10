Kurt har haft eget autoværksted i 50 år: - Jeg bliver ved til jeg falder af pinden

Se billedserie Kurt H. Larsen åbnede Kurts Auto & Elektro i Snoldelev den 1. oktober 1969. 50-års jubilæet fejres med åbent hus den 1. november med en måneds forsinkelse, fordi han først skulle overbevises om, at det var noget, der var værd at markere. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Roskilde - 31. oktober 2019 kl. 18:49 Af Lars Ahn Pedersen

Når man har haft sit eget autoværksted i 50 år, er det vel naturligt at tænke på, at det måske snart er tid til at stoppe. Men sådan tænker Kurt H. Larsen ikke.

- Jeg bliver ved til, jeg falder af pinden. Jeg kan ikke forestille mig selv som pensionist, siger han.

Den 1. oktober var det 50 år siden, han åbnede Kurts Autoværksted i en nedlagt kostald på Tunevej 9 i Snoldelev. Halvandet år senere fik han mulighed for at købe Tunevej 5, hvor der var et pladeværksted med tilhørende hus. Her har han boet lige siden, og i starten af 80erne udvidede han huset efter at have revet de gamle stalde ned. I mellemtiden havde værkstedet skiftet navn til Kurts Auto & Elektro, fordi han havde fået interesse for de elektriske dele af bilen.

- Da jeg begyndte i 1965, var der ikke den store teknik i bilerne. I dag er det små computere, der kører rundt, siger han.

Når Kurt H. Larsen fejrer sit 50-års jubilæum med en måneds forsinkelse, skyldes det, at han først lige skulle overbevises om, at det var noget, der var værd at markere.

- Jeg kunne ikke beslutte, om det var noget, jeg skulle gøre eller ej. Det er ikke til at forstå, at der er gået 50 år. Det er de færreste, som opnår det, for de fleste er nok gået på pension før, indrømmer han.

Kurt H. Larsen var 25 år, da han fik sit eget værksted. Inden da havde han arbejdet på et værksted i Tune, men det lukkede, og så nævnte en af hans kunder, en vognmand, at han havde en kostald i Snoldelev, hvor Kurt kunne være. Som indfødt københavner havde han aldrig hørt om Snoldelev og anede ikke, hvor byen lå. Men tanken om at få sit eget lokkede tilstrækkeligt til, at han tog imod tilbuddet.

- Det er tilfældigheder, der afgør, hvor man havner. Jeg var nok heller ikke blevet her, hvis ikke jeg havde kunnet købe nr. 5, siger han.

I 1974 flyttede Annette ind hos Kurt, og siden 1983 har det også været hende, man kan møde på kontoret. Den eneste anden medarbejder på værkstedet er Lars Erik Christensen, som blev ansat i 1990 og næste år har 30-års jubilæum. Kurt og Annette har en søn, som hellere ville være tømrer end mekaniker, så han kommer ikke til at overtage værkstedet. Til gengæld har sønnen givet dem en svigerdatter og to børnebørn på fire og syv år.

I anledning af 50-års jubilæet er der åbent hus hos Kurts Auto & Elektro, Tunevej 5, Snoldelev fredag 1. november fra kl. 13.