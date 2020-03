Se billedserie Det er et bredt felt af kursister, der ønsker at få certifikat til gaffeltruck. Dette hold bestod af alt lige fra lærlinge fra byggemarkeder til medarbejdere med mange års erfaring fra virksomheder. Foto: Thomas Olsen

Kursus-udbud holder tekniske skoler til ilden

Roskilde - 05. marts 2020 kl. 10:47 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kan godt være, der er kage på bordet i undervisningslokalet, men det er alvorens time for de 11 kvinder og mænd, som denne tirsdag eftermiddag er i gang med deres afgørende prøve til at tage gaffeltruck-certifikat.

Med koncentrerede miner manøvrerer de gaffeltruckene rundt i Roskilde Tekniske Skoles prøvehal, nøje overvåget af en censor, som skal sikre, at de har forstået de sidste seks dages lærdom.

Kursisterne er en blandet skare, både aldersmæssigt og fagligt. Der er alt lige fra lærlinge fra byggemarkeder til erfarne medarbejdere fra produktionsvirksomheder og lagre, som har brug for at lære at føre en gaffeltruck. Nogle kører som om, de aldrig har lavet andet, mens andre er mere forsigtige, når de tunge genstande skal løftes og placeres med stor nøjagtighed for at bestå prøven, samtidig med at de skal bevise, at de også er i stand til at overholde sikkerhedsreglerne. Gaffeltruckene vejer over to ton, så at blive ramt af en sådan maskine kan få fatale følger.

Gaffeltruck-certifikatet er et af Roskilde Tekniske Skoles mest søgte kurser, der kører to gange om måneden året rundt, men det er langt fra det eneste.

De tekniske skoler nøjes ikke kun med at uddanne unge på grunduddannelserne, men tilbyder også kurser og efteruddannelse til ufaglærte eller faglærte, der har brug for at få opdateret deres viden.

Roskilde Tekniske Skole har 5000 kursister om året, men det kræver, at skolen er på tæerne, for i dette tilfælde er det i den grad kunderne, der dikterer udbuddet.

- Vi er nødt til at følge med i udviklingen inden for erhvervene, og vi er i tæt dialog med brancherne, så vi kan udbyde de rigtige kurser, siger Vibeke Pakkenberg, områdedirektør på Roskilde Tekniske Skole med ansvar for kursusdelen.

Hvor gaffeltruck-certifikatet som nævnt er en »klassiker«, er der andre kurser, der kommer og går på grund af nye regler og ny lovgivning i for eksempel byggeriet. Et varmt emne i disse år er indførelsen af robot-teknologi i mange brancher, og Roskilde Tekniske Skole indviede af samme årsag i december et nyt robotcenter.

- Virksomheder skulle gerne allerede være i gang med at lære om robotter og automatisering, men det er stadig nyt for mange, så vi prøver at skubbe til udviklingen. Vi er lige begyndt med »look & feel«-kurser, hvor virksomheder kan komme at se vores robotcenter, siger Vibeke Pakkenberg.

Men selv om skolen gør sit bedste for at være på forkant med udviklingen, sker det, at det går endnu hurtigere ude i virkeligheden.

- Det går stærkt i brancherne, og når de henvender sig, har de brug for at komme til her og nu, og så kan vi ikke bede dem om at vente i to måneder, siger Roskilde Tekniske Skoles direktør Jesper Østrup.

I nogle tilfælde kommer forespørgslerne endda med meget kort varsel.

- Vi har oplevet, at en kunde har sagt ja til en byggeopgave og så opdager ugen før, at deres medarbejdere mangler et PCB-kursus, inden de skal starte om mandagen. Nogle gange kan vi godt finde en løsning, men der er forståelse for, at det ikke altid kan lade sig gøre, siger Vibeke Pakkenberg.

Roskilde Tekniske Skole oplever, at virksomhederne kan have meget bestemte behov, som skolen skal være klar til at opfylde.

- Hvis vi skal have 300 medarbejdere fra samme virksomhed på kursus, kræver det, at vi har mandskabet og lokalerne til det, så det er også et spørgsmål om logistik for os, siger Jesper Østrup.

Skolen tilbyder at skræddersy kursuspakker til virksomheder, og det sker i stigende grad, at undervisningen foregår ude på en virksomhed.

- Det betyder, at medarbejderne kan gå til og fra deres arbejdsopgaver og samtidig være på kursus. Vi skal være agile i forhold til vores kunder, siger Jesper Østrup.

Men for Roskilde Tekniske Skole er kurserne også en bonus for både de ansatte og eleverne på grunduddannelserne.

- Det holder os til ilden, fordi det kræver, at vores udstyr er opdateret, og det kan også bruges på grunduddannelserne. Vores lærere får mulighed for at undervise på et højere niveau, så vi har mere at tilbyde dem. Vi skal sørge for at efteruddanne vores lærere, så de kan levere varen. Ellers sender virksomhederne ikke deres folk ud til os igen, siger direktøren.