Selskabet bag Bageri og konditori Mums er under konkursbegæring. Kurator er ikke lykkedes med at få kontakt til ejeren. DAGBLADET er bekendt med, at medarbejderne fortsat ikke har set lønnen, der skulle have været udbetalt i slutningen af juli. Foto: Lars Kimer

Kurator i Mums-konkurs: Vi leder også efter ejeren

- Det er for tidligt at tage stilling til omfanget og konsekvenserne af sagen. Vi afventer et konkursdekret, og så kan sagen annonceres i Statstidende, så kreditorerne kan begynde at anmelde deres krav over for mig. Hvor store kravene kan ende med at blive, kan jeg først sige noget om, når jeg får adgang til regnskabet for virksomheden, siger Jørgen Makholm, som repræsenterer en lønmodtagerorganisation.