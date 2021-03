Hans Jørgen Bendixens værk til »Billedmageri 2021«.

Kunstværker giver støtte til psykisk syge

Roskilde - 22. marts 2021 kl. 17:01 Kontakt redaktionen

De kreative streger lyser af positiv energi, når man kigger på nogle af de værker, som hører til støtteprojektet »Billedmager 2021«.

Bag projektet er 22 billedmagere, der alle har malet et værk, der skal hjælpe andre billedmagere, når det bliver solgt.

Dog er de kreative sjæle ikke hvem som helst, da der er tale om psykisk syge og sårbare billedmagere, som gerne vil hjælpe hinanden ved at sælge deres kunst for 350 kroner for et værk.

Idémand fra Roskilde Idémanden bag støtteprojektet er Hans Jørgen Bendixen fra Roskilde, der tidligere har arbejdet i psykiatrien. I en sen alder blev han interesseret i at male, og derfor fik han ideen til støtteprojektet.

Han fortæller, at det har været en hård tid for billedmageriet på grund af coronanedlukningen, så med projektet håber han at hjælpe de mange psykisk syge og sårbare.

Hans Jørgen Bendixen har selv et værk med i »Billedmageri 2021«. For et par uger siden sendte han invitationer ud til sit netværk i Roskilde og København for at finde billedmagere, der havde lyst til at være med.

Et værk af Bjørn Ignatius Øckenholt.

Tog kun en uge På blot en uge var der kommet et ja fra 21 billedmagere om, at de gerne ville være med. Hans Jørgen Bendixen fortæller om værkerne:

- Værkerne strækker sig over mange former for billedmageri lige fra akvarel, grafit- og tush-tegning, grafisk tryk, håndklippet og elektronisk collage, akryl og olie på forskellige underlag over til fotokunst.

Vil man støtte projektet og kigge på kunsten, så kan man følge med på Facebook og Instagram på »Billedmageri 2021«.

Støtteprojektet slutter til sommer, og så vil Hans Jørgen Bendixen sammen med blandt andre landsformanden for Sind, Knud Kristensen, videregive det beløb, der er kommet ind gennem salg af værkerne så der kan blive etableret workshops i billedmageri for psykisk syge og sårbare.