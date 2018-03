Rabalderstræde på Musicon vil i det kommende år være fyldt med byggehegn, så for at give de besøgende noget at kigge på skal kunstnere udsmykke hegnene. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Kunstnere valgt til at udsmykke byggehegn

Roskilde - 09. marts 2018

Der er gang i byggeriet på Musicon for tiden, men frem for at lade de besøgende kigge på kedelige byggehegn, er det blevet besluttet at lade kunstnere udsmykke hegnene, der står langs Rabalderstræde.

Musicon søgte for en måned siden efter fem amatørkunstnere, som har lyst til at deltage i projektet, og efter at have gennemgået de indsendte forslag er der sat navn på dem, som skal udsmykke byggehegnene.

Valget faldt på: Ida Blichfeld med værket »Det vævede hegn«, Alberte Rydahl med værket »Nede på jorden«, Katarina Duedal med værket »Floating Her«, Mads Buus Christensen med værket »See Thru« og Stork Majgaard med værket »Det Fabulerede Roskilde«.

- Vi har fået mange spændende kunstværker fra kunstnere i lokalområdet, og de har gjort det rigtig godt alle sammen. Det har været et meget tæt løb, siger Sandra Schumann som er projektmedarbejder på udsmykningen af byggehegnene.

Musicons egne aktører bidrager også til udsmykningen. Mads Højberg vil lave værket »Mirror Mirror«, mens Erik Schwartzbart vil skabe et værk i samarbejde med et kunsthold i Kunstsmedjen. Egnsdanseteatret Aaben dans har desuden arrangeret, at kunstneren John Quiroga laver et kunstværk til dansefestivalen Swop Festival.

Hver kunstner får cirka 25 meter hegn med en højde på 2,4 meter at boltre sig på, og der kommer til at være omkring 14 individuelle værker. Det første kunstværk forventes at stå klar i maj, mens de sidste vil være færdige i løbet af efteråret.

Der holdes en udstilling med de mange indsendte kunstværker i Kunstsmedjen på Musicon, hvor der vil være fernisering lørdag den 14. april klokken 13. Udstillingen kan ses frem til den 3. maj.

