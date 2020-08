Kunstnere kommer op fra kælder og frem i lyset

Sammenhæng

Når en udstilling indeholder flere kunstnere, plejer hver kunstner at få sit eget afsnit, men Atelier Under har valgt at blande kortene, så værkerne står mellem hinanden. Det har stillet krav til, hvilke værker der er taget med, for de har skullet passe ind i en sammenhæng. Til gengæld har det for eksempel betydet, at et af rummene indeholder værker af syv forskellige kunstnere.