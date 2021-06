Se billedserie Som direktør for Museet for Samtidskunst har Birgitte Kirkhoff Eriksen arbejdet for, at museet kan flytte ud af Palæet og blive til et kunstmuseum uden et fast udstillingssted. Hendes afskedsreception blev da heller ikke holdt i Palæet, men i Palæhaven. Foto: Thomas Olsen

Kunstnere gav museumsdirektør modet til at stoppe

Roskilde - 30. juni 2021 kl. 17:43 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

Det kom som en overraskelse, da Birgitte Kirkhoff Eriksen for snart to måneder siden meddelte, at hun havde sagt sin stilling op som direktør for Museet for Samtidskunst. Overraskelsen blev ikke mindre af, at opsigelsen kom netop som, museet skulle til at flytte ud af Palæet på Stændertorvet og indlede en ny tilværelse som et »kunstmuseum uden mure« - et skifte, som Birgitte Kirkhoff Eriksen havde arbejdet for næsten siden, hun tiltrådte som direktør i 2014.

Ved tirsdagens afskedsreception under blodbøgen i Palæhaven erkendte hun da også, at det kom som et chok for bestyrelsen, da hun meddelte, at hun ønskede at fratræde per 30. juni.

- Jeg stopper af to årsager. Den ene er, at jeg har opnået det, jeg ville med museet, så der er intet drama bag. Den anden er, at der er sider af mig, som ikke kommer i spil i dette job, og dem har jeg lyst til at få frem nu, sagde Birgitte Kirkhoff Eriksen i sin tale.

Som den anden årsag nævnte hun de kunstnere, hun har haft med at gøre i sin tid på Museet for Samtidskunst.

- Jeg har kigget på jer kunstnere. I er modige. I fortsætter med jeres kunst på trods af manglende midler og manglende anerkendelse. Så hvis I tør, så tør jeg også, sagde hun.

Har sikret museet Fra borgmester Tomas Breddam (S) og Museet for Samtidskunsts bestyrelsesleder Christina Wilson lød der roser til Birgitte Kirkhoff Eriksen for hendes indsats gennem de sidste syv år.

- Du har haft et rigtig fint øje for samarbejde og den lokale sammenhæng, som den internationale samtidskunst indgår i her i Roskilde. Du har også bygget bro til mange lokale institutioner og aktører, så samtidskunsten kunne få endnu større bevægelsesfrihed, sagde Tomas Breddam.

Christina Wilson fremhævede Birgitte Kirkhoff Eriksens evne til at skaffe fondsmidler til museets udstillinger og aktiviteter. For eksempel støtter Det Obelske Familiefond museets program i 2021-2023 med to millioner kroner, mens Ny Carlsbergfondet giver 500.000 kroner til museets udvikling samt 1,8 millioner kroner til et forskningsprojekt ved Københavns Universitet om »Det distribuerede Kunstmuseum«.

- Det er ikke noget, der giver sig selv. Det er flot, at du har bragt museet i en position, hvor fondsmidlerne kommer til os, sagde Christina Wilson.

I borgmester Tomas Breddams tale til Birgitte Kirkhoff Eriksen blev der refereret til lysoptoget under lysfesten, som Museet for Samtidskunst har været en del af. En trykfejl gjorde dog, at der stod »lydoptog« på hans talekort, og Tomas Breddam måtte have bekræftet af tilhørerne, at der rent faktisk skulle stå lysoptog. For med tanker på, at museet også arbejder med lydkunst, kunne det andet godt have passet, selv om borgmesteren havde svært ved at se et sådant optog for sig. Foto: Per Christensen

Pas godt på museet Birgitte Kirkhoff Eriksen sagde selv, at det er en af grundene til, at hun føler, hun med god samvittighed kan overlade Museet for Samtidskunst til den efterfølger, som endnu ikke er offentliggjort.

- Pas rigtig godt på det her særlige museum, sagde hun som afslutning på sin tale.

