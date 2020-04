Se billedserie Birthe Brixtofte var blandt de kunstnere, som lagde vejen forbi Kunstsmedjen for at donere værker til foreningen Kunst på Musicon. Foto: Kim Rasmussen

Kunstnere donerer værker for at redde Kunstsmedjen

Roskilde - 23. april 2020 kl. 18:10 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I over en måned har der været fuldstændig dødt i Kunstsmedjen i Roskilde, men onsdag var der atter liv i det kombinerede kunstnerværksted, galleri og café, der drives af foreningen Kunst på Musicon. Den ene kunstner efter den anden valfartede til stedet med værker under armen eller i favnen, som de donerede til foreningens nye initiativ »TakeAway Art«.

Som så mange andre udstillingssteder er Kunstsmedjen hårdt ramt af coronakrisen, men som foreningsdrevet galleri er der ikke hjælp at hente fra regeringens hjælpepakker, og der er stadig faste udgifter og regninger, der skal betales. Derfor har Kunst på Musicon spurgt, om kunstnere vil donere værker, som Kunstsmedjen kan sælge for at sikre, at stedet også eksisterer på den anden side af krisen. Der blev officielt åbnet for indlevering i går, og responsen har været overvældende.

- Vi har allerede fået over 100 værker, og det er ikke kun fra vores egne medlemmer. Der er også kommet kunstnere, som vi ikke kendte i forvejen, men som gerne vil støtte os, siger Erik Schwartzbart, daglig leder af Kunstsmedjen.

Om TakeAway Art Kunstsmedjens TakeAway Art foregår på Facebook fra den 1. maj til den 30. juni.

De indleverede værker vil kunne ses på Kunst på Musicons hjemmeside www.kunstpaamusicon.dk

Det vil være muligt at byde på værkerne og siden hente dem i Kunstsmedjen.

Værkerne vises kun frem på nettet. Det er ikke muligt at tage ud til Kunstsmedjen og se dem, da stedet er lukket.

Man kan læse mere på foreningens facebookside »KunstSmedjen på Musicon«. En del af Musicons dna Kunstsmedjen nåede lige at holde fernisering på en udstilling af Kim Brandt den 7. marts, inden stedet måtte lukke få dage senere, og alle aktiviteter blev aflyst. Udstillingen hænger stadig i lokalerne, og det er endda lykkedes at sælge et par af værkerne ved at vise dem frem på nettet. Nu håber Kunst på Musicon, at noget lignende kan lade sig gøre med TakeAway Art.

- Man kunne måske godt have frygtet, at kunstnerne havde fundet noget, de havde stående i krogene, men de har taget det meget seriøst og er kommet med flotte ting. Vi er glade for niveauet, siger Erik Schwarzbart.

Kunst på Musicon har siden starten i 2009 levet en lidt usikker og omskiftelig tilværelse, fordi man har holdt til i bygninger, der kunne blive solgt til anden side.

- Men vi kan mærke, at stemningen både blandt vores medlemmer og de andre aktører på Musicon er, at det her sted ikke må forsvinde. Der er enighed om, at dette lille kreative hjørne er vigtig for Musicons dna, siger Erik Schwarzbart, som var med til at stifte Kunst på Musicon i 2009 og er leder af Kunstskolen på Musicon.

Overvejer støttekoncert Faktisk er troen på overlevelse så stor, at Kunst på Musicon også er begyndt at tænke længere frem i tiden. Den årlige kunstfestival i maj er indtil videre flyttet til 18.-20. september, og der er planer om at arrangere en støttekoncert for foreningen lørdag den 1. august.

- Vi regner ikke med at kunne holde noget indendørs i lang tid, men vi har en udendørs mobilscene, hvor der kan optræde bands, og hvor folk kan stå med afstand til hinanden, siger Erik Schwarzbart om Kunstsmedjen, der tidligere har været brugt til både koncerter og teaterforestillinger.

Der er heller ikke udsigt til, at kunstnerne i Kunstsmedjen kan vende tilbage til deres værksteder foreløbig, men det er der måske også råd for.

- Det kan være, at vi kan åbne for, at folk kan stå uden for og arbejde, siger Erik Schwarzbart.

