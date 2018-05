Se billedserie Roskilde Museum har vundet Farveprisen 2018 for sin farvesætning af de nye faste udstillinger. Billedkunstneren Maja Lisa Engelhardt har stået for farvesætningen, lige som hun også gjorde det for 20 år siden. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Kunstner vil bruge Farveprisen over for malermestre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kunstner vil bruge Farveprisen over for malermestre

Roskilde - 17. maj 2018 kl. 17:27 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Billedkunstneren Maja Lisa Engelhardt har tit oplevet at blive mødt med skepsis, når hun er kommet med forslag til farver til for eksempel kirker eller museer. Så derfor er hun yderst glad for, at Danske Malermestre har udvalgt hende og museumskoncernen Romu til vindere af Farveprisen 2018 for farvesætningen af Roskilde Museums nye udstillingslokaler.

Læs også: Museum vinder pris for sine farver

- Nu kan jeg bruge Farveprisen over for malermestrene og sige, at det altså er rigtigt, hvad jeg gør, sagde hun i sin takketale.

Maja Lisa Engelhardt understregede dog, at hun ikke havde haft problemer med malermester Michael Mathiasen, som havde udført malerarbejdet på Roskilde Museum.

- I dette tilfælde var der en dygtig malermester, og vi forstod hinanden fuldstændigt. Det gjorde det meget lettere, siger hun.

Det er i øvrigt ikke første gang, at Maja Lisa Engelhardt får en pris for at have farvesat Roskilde Museum. I 1999 modtog hun en nordisk farvepris for sit arbejde med museets gamle udstilling, der blev indviet i 1997. Derfor var det naturligt at vælge hende igen, da Roskilde Museums skulle have de nye faste udstillinger »Magt og Mennesker« og »Roskilde i glimt«, der blev indviet i efteråret.

Med Farveprisen følger 150.000 kroner, som deles ligeligt mellem Maja Lisa Engelhardt og museet.