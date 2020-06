Poul Erik Bermann bor uden for Roskilde i nærheden af Bolund og har netop fået sin egen varde. Foto: Kim Rasmussen

Kunstner fik endelig sin egen varde: Nu drømmer han om en totempæl

Roskilde - 05. juni 2020 kl. 08:11 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var en stor dag for Poul Erik Bermann, da han for nylig fik sin egen varde. Kunstneren bor til leje på en gård nær halvøen Bolund nord for Risø ved Roskilde, og i forbindelse med et gravearbejde på grunden var der blevet en masse store sten til overs.

Poul Erik Bermann fik overtalt ejeren Karsten Krøyer og hans far Ole Krøyer til at hjælpe ham med at få bygget varden uden for hans dør, og det lykkedes, selv om de endte med at bruge 18-20 timer på det.

- Nogle af stenene vejer over et ton, så det var en kæmpe sejr at få varden. Jeg har altid været fascineret af varder, og når jeg har set dem i Grønland, har jeg tænkt: »Her har der været nogen«, siger han.

Store drømme Selv om Poul Erik Bermann mest er kendt som maler, begrænser hans kunstneriske virke sig ikke til det, der kan laves med pensel og lærred.

I 2011 blev han introduceret til voksmaleri, også kaldet enkaustik, en 3000 år gammel teknik, hvor der males med varm voks.

- Jeg var den første i Danmark, der kom med på en censureret udstilling med to voksmalerier, da jeg var med på Roskilde Åben i 2012. Jeg laver det også med børnene, og de får altid en succesoplevelse, siger han.

Poul Erik Bermann har også gjort sig bemærket med sine udsmykkede kister og bogen »Til døden os skiller«, mens hans store drøm er at lære at svejse, så han kan lave kæmpe jernskulpturer med en kombination af natursten og glas.

- Og så har jeg to andre drømme: At lave et gavlmaleri eller male en stor skorsten i Roskilde og lave en totempæl, siger han.