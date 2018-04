Kunstner: Derfor har vi malet billeder fra Baldersbrønde

- Jeg købte et af hans værker på en auktion, og det var et motiv fra Baldersbrønde. Jeg bemærkede, at Ring havde lavet et utal af billeder fra Baldersbrønde, og så blev jeg nysgerrig efter at se stedet og tog derud. Først undrer man sig, men jeg endte med selv at få lyst til at male et billede derfra, fortæller han.