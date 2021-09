Ursula Reuter Christiansen har udgivet den første lydbog i Museet for Samtidskunsts serie af lydbøger skabt af kunstnere.

Send til din ven. X Artiklen: Kunstmuseum udgiver lydbøger af kunstnere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kunstmuseum udgiver lydbøger af kunstnere

Roskilde - 09. september 2021 kl. 15:39 Kontakt redaktionen

Museet for Samtidskunst i Roskilde har udgivet fire spritnye kunstværker, som kan høres på blandt andet Mofibo, Bookmate, Podimo og museets egen platform for lyd og lydkunst, Podcast for Samtidskunst.

Museet har inviteret kunstnerne Ursula Reuter Christiansen, Marie Kølbæk Iversen, Jeuno Kim og Rolf Nowotny til hver især at skabe deres egen eksperimenterende lydbog. Det er blevet til fire vidt forskellige og personlige værker, der på hver sin måde undersøger, hvordan lydbogen kan bruges kunstnerisk.

Samtidig frigiver museet en historisk lydbog fra sit lydarkiv, Erik Thygesens »Plus - en roman i tid« fra 1969, som kan høres i Podcast for Samtidskunst. Værkerne udgives i forlængelse af kunstnerbogmessen One Thousand Books, der i år er rykket til Roskilde.

Den første lydbog i rækken er billedkunstner Ursula Reuter Christiansens selvbiografiske fortælling »Annabell von Finckenstein«, der finder sted på en røverborg i middelalderens Sydtyskland og skrevet og indlæst på forfatteren modersmål: tysk. Efter bogen følger et kort resume på dansk og en samtale mellem kunsthistoriker Mai Dengsøe og Ursula Reuter Christiansen om at skrive historien om sit eget liv gennem et opfundet alter ego.

»Abrahamstrup« er titlen på seriens andet værk, som billedkunstner Rolf Nowotny har indtalt fra et virkeligt og uvirkeligt Jægerspris. Historien er både en transmission fra en hjemstavn og et hjemsøgt Jægerspris fanget i et ormehul, omkranset af et dybt mørkt ingenting.

Tredje lydbog »IO I« af billedkunstner Marie Kølbæk Iversen kobler sig til hendes længerevarende kunstneriske projekt »IO I« (2015-) og bygger videre på bogen med samme titel fra 2019. Projektet IO I tager sit udgangspunkt i månen Io, der kredser om Jupiter. Lydbogen rummer både uddrag fra Marie Kølbæk Iversen og Katinka Fogh Vindelevs opera »Moonologue« fra 2018 og digte af Ida Marie Hede, et essay af Yann Chateigné Tytelman samt Marie Kølbæk Iversens egen tekst »Moonologue«.

Billedkunstner Jeuno Kims »Movements That Matter« er fjerde lydbog i serien og udspringer af en performance, der udforsker temaer som krop, race, seksualitet, identitet og tilhørsforhold. Jeuno Kims bog rummer poetiske og meget personlige refleksioner, der trækker på erfaringer med at være kunstner i et land langt fra det sted, man er vokset op - med erindringer om en barndom i et lejlighedskompleks i Seoul og om at forelske sig i en anden pige. Bogen er indtalt på engelsk af kunstneren selv.

Erik Thygesens runder serien af med lydbogen »Plus - en roman i tid« fra 1969, som er et ud af 10 lydværker udgivet på spolebånd af foreningen Ung Dansk Kunst– en række lydværker, man kunne bestille per postordre og få tilsendt direkte til sin postkasse. Erik Thygesen var forud for sin tid, og allerede dengang eksperimenterede han med kunstnerbøger i lydform. Et af de originale spolebånd fra 1969 findes i Museet for Samtidskunsts lydarkiv.

Lydbøgerne er kommissioneret af Museet for Samtidskunst og udgivet i samarbejde med forlaget Antipyrine.